لجنة الانتخابات تصدر إعلاناً بشأن الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية





وقالت اللجنة الإعلان إن آخر موعد للانسحاب من التنافس بالانتخابات التشريعية، هو يوم 29 من نيسان/إبريل الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.





يأتي ذلك في وقت يزداد فيه الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من آيار/مايو الجاري، حيث تعقد القيادة الفلسطينية يوم غد الخميس، اجتماعاً من المقرر أن يتم فيه الإعلان عن تأجيل الانتخابات.





وهذه التطورات تأتي بسبب استمرار الاحتلال وفق ما يقول مسؤولون بالسلطة الفلسطينية، بعدم الرد على رسائلها بخصوص إجراء الانتخابات في القدس ترشحاً وانتخابا ودعاية انتخابية.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، إعلاناً، بخصوص الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية.