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دولي

إسرائيل: رصد 21 إصابة بالسلالة الهندية من فيروس (كورونا)

إسرائيل: رصد 21 إصابة بالسلالة الهندية من فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعرب منسق شؤون جائحة (كورونا) في إسرائيل، نحمان إش، عن أمله في أن تصادق الحكومة اليوم على الأنظمة الرامية الى تقييد دخول مواطني سبع دول موبوءة إلى إسرائيل.

وفي سياق حديث إذاعي، أشار اش إلى أنه رصدت في إسرائيل حتى الآن 21 إصابة بالطفرة الهندية، نصفها تقريبا خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف: بأن الوضع تحت السيطرة، منوهاً بأنه للحفاظ على استمرار الحالة الوبائية على ما هي عليه، أقل من 100 إصابة يوميا، ويتعين منع دخول سلالات جديدة للفيروس.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في الهند، 200 ألف اليوم الأربعاء، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من 3000 في الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، وفاة 201 الف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية، وخلال نيسان/أبريل وحده سجلت ستة ملايين إصابة ما فاق قدرة مرافق الرعاية  الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية لمساعدة تلك الدولة الآسيوية.

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