شؤون فلسطينية

غزة: الإعلان عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم

غزة: الإعلان عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، بغزة، بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية، عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم، من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك وفق تصريح للوزارة نشرته عبر موقعها على (فيسبوك)، مشيرة إلى أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام 9 شيكل للفرد الواحد، بناءً على قرار دار الإفتاء الفلسطينية.

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