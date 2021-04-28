غزة: الإعلان عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم

جاء ذلك وفق تصريح للوزارة نشرته عبر موقعها على (فيسبوك)، مشيرة إلى أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام 9 شيكل للفرد الواحد، بناءً على قرار دار الإفتاء الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، بغزة، بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية، عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم، من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.