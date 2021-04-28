المطران حنا: أبناء القدس قاموا بتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن أعداءنا يريدوننا ان نكون غارقين حتى النخاع في ثقافة اليأس والاحباط والقنوط والتشرذم والتفكك وانحراف البوصلة.



وتابع: المقدسيون يعملون من أجل تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح وان أي بوصلة لا تكون باتجاه القدس انما تكون في المكان الخطـأ.



وشدد على أن المقدسيين اطلقوا نداءهم مؤكدين بأنه لا كرامة لامتنا بدون القدس ولا حرية لشعبنا بدون القدس فالقدس هي عنوان الكرامة والحرية .



وقال المطران حنا: لا يضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون هم اصحاب حق وقضية عادلة يدافعون عنها بكل بسالة واصرار وصمود واباء وهم مرابطون في مدينتهم مدافعون عن مقدساتهم واوقافهم واصالة وجودهم وجذورهم العميقة في تربة هذه الأرض المقدسة.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، بأن المقدسيين رسموا البوصلة والوجهة الحقيقية للامة والانتصار المقدسي هو تأسيس لمرحلة جديدة.