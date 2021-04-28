نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.



وأشار عازم إلى أن قوات الاحتلال انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل، موضحا أن الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون في وقت سابق لاقتحام الموقع.