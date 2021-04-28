دولي

مالطا تجتاز مرحلة هامة بعد بلوغ نسبة التطعيم 50%

رام الله - دنيا الوطن
مع افتتاح مالطا للمتاجر والخدمات الغير أساسية، ومع وجود خطط لتخفيف المزيد من الاجراءات في خلال الأسبوعين القادمين، فقد حددت الدولة أيضاً معاييراً خاصة لإدارة لقاح (كوفيد-19) منذ أن بدأ برنامج التطعيم الوطني الخاص بها في 27 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وتم الآن تلقيح أكثر من 50% من السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل، بينما تلقى شخص واحد من كل خمسة الجرعة الثانية، حيث تم إعطاء 100،686 جرعة ثانية حتى يوم الأحد الموافق 25 نيسان/أبريل 2021.

ومع تسجيل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الأربعين أو الخمسين عاماً للحصول على اللقاح، أصبحت مالطا الآن أول دولة تقدم اللقاح للفئة العمرية العامة للسكان باتباع نهج متدرج، والذي شهد تلقي مجموعات مختلفة للقاح حسب أعمارهم. 85 سنة وما فوق (تلقيح بنسبة 93%)، 80 سنة وما فوق (تلقيح بنسبة 89%)، 70 سنة وما فوق (تلقيح بنسبة 90%)، 60 سنة وما فوق (تلقيح بنسبة 85%).

وقال يوهان بوتيجيج، الرئيس التنفيذي لهيئة مالطا للسياحة: "كل هذا يبشر بالخير قبل بدء مالطا بالترحيب بالسياح مرة أخرى من الأول من يونيو 2021، والذي لا يزال هدفنا حتى بعد التعليقات التي أدلى بها رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا. وتطلق هيئة مالطا للسياحة خططًا مختلفة كجزء من استراتيجية إنعاش السياحة، والتي تهدف إلى تحفيز السياح والفنادق ومنظمي الرحلات السياحية على حد سواء لضمان تمتع الزوار بعطلة صيفية آمنة وصحية وبلا شك ضرورية."

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