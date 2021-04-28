نقابة الصحفيين: تقرير هيومن رايتس ووتش انتصار لدماء وعذابات الشعب الفلسطيني

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت نقابة الصحفيين بالتقرير الأممي الهام الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" واعتربته انتصاراً لدماء وعذابات الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية، ويشكل اختباراً للمجتمع الدولي وللولايات المتحدة التي حملها التقرير مسؤولية دعمها لكيان الاحتلال وارتكاب جرائمه.



وأكدت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا التقرير يسند جهودها الدولية في الاسراع بتقديم قادة الاحتلال للعدالة الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الصحفيين، وطالبت بتنفيذ التوصيات التي خلص اليها التقرير، وخاصة مطالبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع الافراد المتورطين بشكل موثوق في الجرائم ضد الإنسانية ومقاضاتهم.



ودعت النقابة الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات المنظوية في اطارهما الى تبني هذا التقرير والدفع باتجاه تنفيذ توصياته، كما دعت وسائل الاعلام العربية والدولية الى ايلاء التقرير الاهتمام الاعلامي اللازم، والتركيز على الحقائق والاستخلاصات التي وصل اليها.