معروف: لا مؤشرات على وصول الطفرة الهندية لغزة والإجراءات المتخذة متوازنة مع الحالة الوبائية

توضيحية

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خاص لدنيا الوطن

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الأربعاء، أن الحالة الوبائية في القطاع ومؤشراتها مستقرة منذ أسبوع، لكن الاستقرار على معدل عالي.



وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" : إن "الإجراءات متوازنة مع الحالة الوبائية، وهي لم تذهب باتجاه التشديد باعتبار أن هناك استقراراً في الحالة الوبائية".



وأضاف: "ما نطمح له هو كسر حدة المنحنى الوبائي، وإذا تحقق ذلك الأمر سيكون هناك إعادة نظر في الإجراءات المتخذة باتجاه التخفيف".



وبيّن معروف أنه "طالما لم نتخذ إجراءات أخرى، فهذا يعني أن الإجراءات الحالية قادرة على التأثير بالحالة الوبائية".



ونفى وجود الطفرة الهندية بغزة، قائلاً :"هذه الطفرة لها مواصفات، ولا توجد أي مؤشرات -بفضل الله- لوصولها للقطاع، ولذلك فإن الإجراءات الإضافية التي تم الإعلان عنها بالأمس، هي احترازية مرتبطة بمنع وصول تلك الطفرة".



وأشار إلى إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً، على المعابر للمواطنين القادمين من الدول التي تتفشى فيها الطفرة الهندية كالهند، باكستان، وبنغلاديش.



وتابع معروف :"من الواضح اكتشاف الطفرات المتعددة والجديدة وخطرها، وهذا يدلل على أن هذه الجائحة أمدها طويل، وطالما هي كذلك، فهي تشكل إنهاكاً لأي مجتمع جراء الإجراءات المُتخذة، وبالتالي الضمانة الوحيدة في تحقيق الإجراءات أثراً على كل قطاعات المجتمع، هو التزام المواطن".



ولفت إلى أن التزام المواطنين اليوم ليس اختيارياً، بل هي مسألة واجب وضرورة، لا يمكن تجاوزها، محذِّراً من حالة الاستهتار بإجراءات السلامة العامة والوقاية، وحالة التراخي بالالتزام بالإجراءات المعلنة.



وتوقع معروف أن تصل دفعة جديدة من اللقاحات إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة من أكثر جهة.