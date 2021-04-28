شؤون فلسطينية

معروف: لا مؤشرات على وصول الطفرة الهندية لغزة والإجراءات المتخذة متوازنة مع الحالة الوبائية

معروف: لا مؤشرات على وصول الطفرة الهندية لغزة والإجراءات المتخذة متوازنة مع الحالة الوبائية
توضيحية
خاص لدنيا الوطن 
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الأربعاء، أن الحالة الوبائية في القطاع ومؤشراتها مستقرة منذ أسبوع، لكن الاستقرار على معدل عالي.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" : إن "الإجراءات متوازنة مع الحالة الوبائية، وهي لم تذهب باتجاه التشديد باعتبار أن هناك استقراراً في الحالة الوبائية".

وأضاف: "ما نطمح له هو كسر حدة المنحنى الوبائي، وإذا تحقق ذلك الأمر سيكون هناك إعادة نظر في الإجراءات المتخذة باتجاه التخفيف".

وبيّن معروف أنه "طالما لم نتخذ إجراءات أخرى، فهذا يعني أن الإجراءات الحالية قادرة على التأثير بالحالة الوبائية".

ونفى وجود الطفرة الهندية بغزة، قائلاً :"هذه الطفرة لها مواصفات، ولا توجد أي مؤشرات -بفضل الله- لوصولها للقطاع، ولذلك فإن الإجراءات الإضافية التي تم الإعلان عنها بالأمس، هي احترازية مرتبطة بمنع وصول تلك الطفرة".

وأشار إلى إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً، على المعابر للمواطنين القادمين من الدول التي تتفشى فيها الطفرة الهندية كالهند، باكستان، وبنغلاديش.

وتابع معروف :"من الواضح اكتشاف الطفرات المتعددة والجديدة وخطرها، وهذا يدلل على أن هذه الجائحة أمدها طويل، وطالما هي كذلك، فهي تشكل إنهاكاً لأي مجتمع جراء الإجراءات المُتخذة، وبالتالي الضمانة الوحيدة في تحقيق الإجراءات أثراً على كل قطاعات المجتمع، هو التزام المواطن".

ولفت إلى أن التزام المواطنين اليوم ليس اختيارياً، بل هي مسألة واجب وضرورة، لا يمكن تجاوزها، محذِّراً من حالة الاستهتار بإجراءات السلامة العامة والوقاية، وحالة التراخي بالالتزام بالإجراءات المعلنة.

وتوقع معروف أن تصل دفعة جديدة من اللقاحات إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة من أكثر جهة.

أخبار ذات صلة

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والتاسعة عربياً في تصنيف التايمز

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والتاسعة عربياً في تصنيف التايمز

غزة: الإعلان عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم

غزة: الإعلان عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم

المطران حنا: أبناء القدس قاموا بتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح

المطران حنا: أبناء القدس قاموا بتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية

بوضع صحي صعب.. الأسير سواركه يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 تواليا

بوضع صحي صعب.. الأسير سواركه يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 تواليا

نقابة الصحفيين: تقرير هيومن رايتس ووتش انتصار لدماء وعذابات الشعب الفلسطيني

نقابة الصحفيين: تقرير هيومن رايتس ووتش انتصار لدماء وعذابات الشعب الفلسطيني

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها في بحر الوسطى وخانيونس ورفح

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها في بحر الوسطى وخانيونس ورفح

غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والتاسعة عربياً في تصنيف التايمز

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والتاسعة عربياً في تصنيف التايمز

غزة: الإعلان عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم

غزة: الإعلان عن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم

المطران حنا: أبناء القدس قاموا بتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح

المطران حنا: أبناء القدس قاموا بتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية

نقابة الصحفيين: تقرير هيومن رايتس ووتش انتصار لدماء وعذابات الشعب الفلسطيني

نقابة الصحفيين: تقرير هيومن رايتس ووتش انتصار لدماء وعذابات الشعب الفلسطيني

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها في بحر الوسطى وخانيونس ورفح

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها في بحر الوسطى وخانيونس ورفح

بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من بلدة الخضر

بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من بلدة الخضر

&#34;الإحصاء&#34; يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مارس 2021

"الإحصاء" يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مارس 2021

منوعات

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل &#34;بنت السلطان&#34;

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان"

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

عربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

بن سلمان: السعودية كانت هدفاً رئيسياً للأفكار المتطرفة ونريد علاقات طيبة مع إيران

بن سلمان: السعودية كانت هدفاً رئيسياً للأفكار المتطرفة ونريد علاقات طيبة مع إيران