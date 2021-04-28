إسرائيل: تقدم في الجهود لتشكيل ائتلاف حكومي بديل



وهاجم وزير الزراعة من حزب (أزرق أبيض)، ألون شوستير نتنياهو قائلا: إنه ينفذ مؤامرة إبريل التي قد حذرنا منها ويقوم بازدراء سلطة القانون والقائمين على تنفيذه، معرباً عن امله في أن يعيد كل من يفكر في الانضمام إلى معسكر نتنياهو النظر في تفكيره.





وأضاف: بأن نتنياهو "يجر بنا من معركة انتخابية إلى أخرى منذ 3 سنوات ولا ينوي التخلي عن السلطة".



وأكد شوستير أنه يجب على قادة معسكر البديل، أن يضعوا جانبا مطامحهم الشخصية ويتكاتفوا لتشكيل الحكومة البديلة، معرباً عن يقينه أن هناك أقطابا في (ليكود) نفسه يدركون بأن عهد نتنياهو قد ولى، ويجب عليه أن يعتزل الحياة السياسية ويركز على الدفاع عن نفسه بوجه الاتهامات المنسوبة اليه في المحكمة.



وأضاف في تصريحات لصحيفة (يديعوت أحرونوت): بأن عنصر الزمن حاسم إذ أن نتنياهو سيفعل كل ما في وسعه لعرقلة مساعي الكتلة المعارضة له لتشكيل الحكومة.