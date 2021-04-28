زوارق الاحتلال تطلق نيرانها في بحر الوسطى وخانيونس ورفح

صياد فلسطيني أمام بارجة إسرائيلية - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، نيرانها في بحر الوسطى وخانيونس ورفح لمنع الصيادين الفلسطينيين من الصيد.



وكانت نقابة الصيادين، أفادت مساء أمس الثلاثاء، بإصابة الصياد غيث أبو عون، بجروح طفيفة، بطلق مطاطي، أطلق من زورق إسرائيلي، في بحر شمال قطاع غزة، وهو يزاول مهنة الصيد على حسكة مجداف.