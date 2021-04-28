غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، بأنها أجرت 2719 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 795 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز التقرير اليومي للوباء في قطاع غزة، تعافي 1335 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 99682 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 14297 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 84507 حالة.



ووصل إجمالي الوفيات 878 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 347 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 264 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة، وهي تكفي لـ 55200 شخص.



ووصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 36496 شخصاً.