وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية من حكومة كازاخستان

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، شحنة مساعدات طبية من حكومة كازاخستان.



وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الشحنة تحتوي على أدوية خاصة بعلاج مصابي (كورونا)، وشكرت حكومة كازاخستان على دعمها السخي، الذي سيساهم في التصدي لجائحة (كوفيد-19).



وأشادت بالدور الكبير الذي بذلته وزارة الخارجية والمغتربين في تسهيل وصول هذه المنحة، وشكرت سفارتي فلسطين في الأردن وكازاخستان، على تسيير الشحنات إلى مستودعات وزارة الصحة.