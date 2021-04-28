بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من بلدة الخضر
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، باعتقال أحمد محمد صلاح " ابو الهوى" (22 عاما)، وخليل خالد صلاح (23عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، باعتقال أحمد محمد صلاح " ابو الهوى" (22 عاما)، وخليل خالد صلاح (23عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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