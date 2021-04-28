بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من بلدة الخضر

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، باعتقال أحمد محمد صلاح " ابو الهوى" (22 عاما)، وخليل خالد صلاح (23عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).