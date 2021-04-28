الرئيس الإيراني يعلق على تصريحات جواد ظريف السرية

محمد جواد ظريف وحسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء: إن على وزارة الاستخبارات، الكشف عن الجهة التي سربت تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف السرية.



وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): بأن "الأعداء يسعون لخلق انقسام داخلي ويجب ألا نسمح لهم بتحقيق أهدافهم في هذا الوقت الحساس"، وفق تعبيره.



وكان ظريف، عبر عن أسفه لاستغلال تصريحاته المسربة لخلق انقسام داخلي، مشيراً إلى أن "تصريحاته تتعلق بضرورة عمل الدبلوماسية والميدان العسكري في مسار واحد ومتوازن لضمان المصالح القومية".



ويتحدث ظريف في تسجيل مسرب، ممتد لنحو ثلاث ساعات ونشرته الأحد الماضي وسائل إعلام خارج إيران، الى دور وازن في السياسة الخارجية أداه خصوصا قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.



وأثار التسجيل الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات من المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس المعتدل روحاني.



وتطرق ظريف لمسائل من أبرزها دور سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري، في السياسة الخارجية، وأن "الميدان" حظي بأولوية على حساب الدبلوماسية، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده الإثنين، إن التسجيل مقتطع من حوار لسبع ساعات غير مخصص للنشر، وتضمن مواقف "شخصية" للوزير.