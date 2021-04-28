إسرائيل: المصادقة على إزالة جميع القيود في المواصلات العامة





ولم يعد المسافرون في إسرائيل بحاجة إلى شراء تذاكر مسبقا للقطار، كما يسمح للأطفال والذين لا يمكن تطعيمهم الدخول الى مجمعات الشارة الخضراء مع عرض فحص سلبي لفيروس (كورونا)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ولم يناقش الوزراء توصية وزارة الصحة بتشديد السياسة الخاصة بمطار بن غوريون الدولي، لمنع دخول السلالات الجديدة إلى إسرائيل.



وقدمت وزارة الصحّة الإسرائيلية، توصيات جديدة وصارمة للحكومة، من أجل المصادقة عليها للحفاظ على الوضع القائم في إسرائيل، من حيث عدد الإصابات المنخفض بفيروس (كورونا) والاستمرار في فتح المرافق وأماكن العمل فيها.



وتهدف هذه التوصيات منع دخول طفرات جديدة لإسرائيل، والاستمرار في مراحل عودة المرافق الاقتصادية الى العمل كالمعتاد.



رام الله - دنيا الوطنصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، خلال جلسته أمس الثلاثاء، على إزالة جميع القيود الخاصة بالنسبة لعد المسافرين في المواصلات العامة، بدءاً من بعد غد الخميس، في ضوء الانخفاض الملحوظ في المرضى.