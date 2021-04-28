الهند: حصيلة وفيات (كورونا) تتجاوز 200 ألف بعد زيادة قياسية بالإصابات





وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية، وخلال نيسان/أبريل وحده سجلت ستة ملايين إصابة ما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية لمساعدة تلك الدولة الآسيوية.



والثلاثاء تلقت الهند أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية من ضمنها مئة جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين.



من جانبها، أعلنت فرنسا عن طبيعة "عملية التضامن" التي ستصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع.





وستضم المساعدات الفرنسية بحسب ما أوضحت سفارة فرنسا في بيان، ثماني وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد وقوارير أكسجين مسيل يتم إرسال خمسة منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى عشرة آلاف مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلا عن معدات طبية متخصصة تتضمن 28 جهاز تنفس.



رام الله - دنيا الوطنتجاوز عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في الهند، 200 ألف اليوم الأربعاء، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من 3000 في الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.وأعلنت وزارة الصحة الهندية، وفاة 201 الف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).