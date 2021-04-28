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الاحتلال يصيب عدداً من المواطنين بالاختناق ويعتقل شاباً بمواجهات شمال بيت لحم

الاحتلال يصيب عدداً من المواطنين بالاختناق ويعتقل شاباً بمواجهات شمال بيت لحم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع عشرات الشبان على مدخل بيت لحم الشمالي.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بأن المواجهات اندلعت في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلق جنود الاحتلال خلالها وابلا من قنابل الغاز والصوت، ما أوقع إصابات بالاختناق.

كما وتم اعتقال شاب لم تعرف هويته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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