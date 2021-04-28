الكشف عن هوية المرشح الأقرب لمنصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل





يشار إلى أن ديفيد فريدمان السفير السابق، في إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، كان له مواقف متواطئة مع إسرائيل، حيث كان يصف الضفة الغربية بأنها ليست محتلة، وكان مؤيداً بشكل كبير للمشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (واشنطن بوست) بأن توم نايدز، هو المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.وكان نايدز نائبا لوزير الخارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما ويتولى حاليا منصبا رفيعاً في شركة مورغان ستانلي للاستثمارات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).