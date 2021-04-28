اتفاق أمريكي إسرائيلي على إقامة فريق مشترك للتعامل مع الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذا ما تمخض عنه اجتماع، عقد في واشنطن، بين مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ونظيره الأمريكي جيك سوليفان.



واعرب الجانبان عن قلقهما من تقدم البرنامج النووي الإيراني، وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض ان الولايات المتحدة اكدت اهتمامها بتعزيز التشاور مع إسرائيل حول الملف النووي الإيراني في المرحلة المقبلة.



في سياق آخر، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) بأن توم نايدز، هو المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.





وكان نايدز نائبا لوزير الخارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما ويتولى حاليا منصبا رفيعاً في شركة مورغان ستانلي للاستثمارات.



رام الله - دنيا الوطناتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على إقامة طاقم عمل مشترك تناط به مهمة التعامل مع "تهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة التي تزودها ايران لحلفائها في المنطقة" .