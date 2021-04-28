كندا تسجل أول حالة وفاة جراء تلقي لقاح "أسترازينيكا"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس وزراء إقليم كيبيك الكندي، فرنسوا ليغو، أن امرأة تبلغ (54 عاماً) توفيت بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ (كوفيد-19)، وهي أول حالة يبلغ عنها في كندا.



وقال ليغو في مؤتمر صحفي، "يحزنني أن أعرف أن امرأة تبلغ (54 عاماً) وبصحة جيدة، ماتت لأنها تلقت اللقاح".



وقال أرودا: "إن الوفاة مؤسفة، لكن هذا هو ثمن التطعيم"، مشيراً إلى أن التطعيم بلقاح أسترازينيكا سيستمر في الإقليم، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق) السعودية.



وتلقى أكثر من 400 ألف شخص لقاح "أسترازينيكا" في إقليم كيبيك، وفقاً لشبكة (مونتريال سي تي في نيوز) الكندية التي قالت إن السلطات الصحية في الإقليم تراقب ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بتجلط في الدم بعد تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا".



من جهته قال الدكتور هوراسيو أرودا، مدير الصحة العامة في كيبيك، إن المرأة التي لم تكشف هويتها "ماتت من تجلط دماغي بعد تلقيحها بأسترازينيكا". وأضاف أنها تلقت علاجاً طبياً لم "ينجح".



وشدد أرودا على أن حالة الوفاة "ينبغي ألا تغير" استراتيجية استخدام هذا اللقاح في كيبيك، والموصى به لمن هم فوق سن 45 عاماً.



وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو تلقى، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" في صيدلية بأوتاوا وقال للصحافيين إنه "سعيد للغاية" وهو يتلقى الحقنة.



وتلقت زوجته صوفي أيضاً جرعتها الأولى، بعد أن كانت قد أصيبت بفيروس (كورونا) في بداية الجائحة في العام الماضي.