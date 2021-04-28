"الصحة": انخفاض كبير في أعداد الإصابات بالضفة مع بقاء صعوبة الحالة الوبائية بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، بأن الوضع الوبائي في قطاع غزة، ما زال سيئا جداً.



وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أن عدد الإصابات في القطاع ثابت حول 1000 إصابة، وهذا معدل مرتفع، مشيراً إلى

انخفاض في عدد الإصابات في الضفة الغربية.



وتابع النجار: هناك انخفاض واضح في عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات، "مثلا في مستشفى دورا هناك فقط 25 مريضاً".



وقال: إن هناك انخفاضا كبيراً في أعداد الإصابات في الضفة، مع بقاء صعوبة الحالة الوبائية في قطاع غزة، وعدد الوفيات في القطاع أكبر من الضفة، ونأمل بالانخفاض للعودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مدن ومحافظات القطاع.



وفيما يتعلق بعدد الفحوصات، قال النجار إن عدد الفحوصات في المحافظات الشمالية، منخفضة، وهذا بسبب أن هناك انخفاضا في أعداد الحالات المصابة.



وبشأن الطفرة الهندية، قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، إن "كل شيء وارد لأن الفيروس يستطيع الانتقال إلى البشر بسهولة، الأمر المطلوب هو استمرار الإجراءات الوقائية ووسائل الحماية للخروج من الجائحة.



أما بشأن التطعيمات، قال النجار: إن الحكومة عقدت اتفاقات لشراء أربعة ملايين جرعة، وهذه التطعيمات ستصل على دفعات، وخلال الفترة القريبة سيم استقبال المطعوم الروسي.



وشدد على أن الإقبال على اللقاح جيد جداً، وهذا ما يلاحظ على أرض الواقع، مشيراً إلى أن مشاهدة نتائج اللقاح على مستوى العالم، سهّل بشكل كبير على الإقبال، وله علاقة بالحد من الإصابات وفلسطين من دول العالم النادرة التي استطاعت ان تطعم عدداً كبيراً.



وأشار إلى أن 8% من الشعب الفلسطيني، تم تطعيمهم على مستوى كل أبناء شعبنا وهذا إيجابي، ونتحدث عن نصف مليون فلسطيني ونأمل الاستمرار بذلك.