شؤون فلسطينية

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافيا وجافا حارا الى حار جدا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا حارا الى حار جدا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا حارا نسبيا الى حار  ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-15 30-20 30-18 بيت لحم 27-15 30-20 30-18
رام الله والبيرة 26-14 29-19 29-17 طولكرم 26-15 30-20 29-19
نابلس 28-16 31-20 31-18 قلقيلية 26-15 30-20 29-19
جنين 30-16 33-20 33-19 سلفيت 27-15 30-20 30-18
طوباس 31-17 34-21 34-19 روابي 28-16 31-20 31-18
الخليل 26-14 29-19 29-17 غزه 25-16 28-18 28-18
أريحا 37-21 40-24 40-22 خانيونس 25-16 28-18 28-18
الأغوار الشمالية 34-19 38-22 38-20 رفح 26-15 29-17 29-17

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