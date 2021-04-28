عربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية ليلة الأربعاء، أن قواته أحبطت هجوما جديدا من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي قوله إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت بالتجاه المملكة دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

أخبار ذات صلة

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

بن سلمان: السعودية كانت هدفاً رئيسياً للأفكار المتطرفة ونريد علاقات طيبة مع إيران

بن سلمان: السعودية كانت هدفاً رئيسياً للأفكار المتطرفة ونريد علاقات طيبة مع إيران

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله على حدود لبنان

الصحة الأردنية: تسجيل 47 وفاة و1815 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 47 وفاة و1815 إصابة جديدة بـ(كورونا)

قطر تدين بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين على المقدسيين

قطر تدين بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين على المقدسيين

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

السعودية: وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

السعودية: وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح

دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح

الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر تدين استمرار إغلاق (المودل) أمام الطلبة

الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر تدين استمرار إغلاق (المودل) أمام الطلبة

الضمير: مطالبات بتبني استراتيجية وطنية لحل إشكالية اغلاق الحسابات البنكية للأسرى

الضمير: مطالبات بتبني استراتيجية وطنية لحل إشكالية اغلاق الحسابات البنكية للأسرى

القدس: مستوطنون يحرقون ثلاث سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

القدس: مستوطنون يحرقون ثلاث سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

الرئيس عباس يستقبل القنصل العام البريطاني

الرئيس عباس يستقبل القنصل العام البريطاني

المقدسيون يحتفلون بنجاح اجبار الاحتلال على فتح ساحة باب العامود

المقدسيون يحتفلون بنجاح اجبار الاحتلال على فتح ساحة باب العامود

طوباس: الاحتلال يطرد ثلاث عائلات بخربة ابزيق بحجة التدريبات العسكرية

طوباس: الاحتلال يطرد ثلاث عائلات بخربة ابزيق بحجة التدريبات العسكرية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

منوعات

لهذا السبب.. مسلسل لعبة نيوتن يتصدر &#34;ترند&#34;.. والجمهور يتفاعل بقوة

لهذا السبب.. مسلسل لعبة نيوتن يتصدر "ترند".. والجمهور يتفاعل بقوة

محمد منير يوجه رسالة قوية للشعب الفلسطيني

محمد منير يوجه رسالة قوية للشعب الفلسطيني

شاهد: زوجة أحمد سعد الثانية تثير الجدل بما فعلته مع الأخير

شاهد: زوجة أحمد سعد الثانية تثير الجدل بما فعلته مع الأخير

بسبب هذا الإعلان.. أمل عرفة تعرض نفسها لهجوم قاس وانتقادات

بسبب هذا الإعلان.. أمل عرفة تعرض نفسها لهجوم قاس وانتقادات

شاهد: مي العيدان تهدد و تهاجم شمس الكويتية وبسمة وهبة

شاهد: مي العيدان تهدد و تهاجم شمس الكويتية وبسمة وهبة

شاهد: ريم البارودي تتصدر &#34;ترند&#34; و تثير الجدل بسبب ما قالته عن طليقها

شاهد: ريم البارودي تتصدر "ترند" و تثير الجدل بسبب ما قالته عن طليقها

شاهد: مذيعة مصرية تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

شاهد: مذيعة مصرية تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

شاهد: كيف وقعت نوال الزغبي ضحية مقلب رمضاني.. و ردة فعلها غريبة

شاهد: كيف وقعت نوال الزغبي ضحية مقلب رمضاني.. و ردة فعلها غريبة

ما علاقة محمد رمضان بموت الطيار أشرف أبو اليسر ؟

ما علاقة محمد رمضان بموت الطيار أشرف أبو اليسر ؟

بعد رفع قضية خلع ضد زوجها.. بلقيس فتحي تخرج عن صمتها و تعلِّق

بعد رفع قضية خلع ضد زوجها.. بلقيس فتحي تخرج عن صمتها و تعلِّق

عربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله على حدود لبنان