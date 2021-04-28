التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية



ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي قوله إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت بالتجاه المملكة دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.



وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.



رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية ليلة الأربعاء، أن قواته أحبطت هجوما جديدا من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة.