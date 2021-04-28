مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر 1003 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و61 وفاة، يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة، يوم الاثنين.



وهذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من كانون الأول/ يناير عندما رصدت 1001 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت هيئة الدواء المصرية قد منحت مؤخرا الموافقة للقاح (سبوتنيك V) الروسي، كما أعلنت الاثنين منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) من إنتاج شركة (سينوفاك) الصينية للوقاية من فيروس (كورونا).



وتلقت مصر حتى الآن شحنات من لقاحي (سينوفارم) و(أسترازينيكا) وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح (سينوفاك) محليا.