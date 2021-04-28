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وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تدفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران.

وقال في تصريحات صحفية: "إن عدم الاستقرار الداخلي أثر على العلاقات مع المحيط الخارجي، لكننا تخطينا مرحلة الانقطاع مع الدول ودخلنا مرحلة التعاون بمختلف المجالات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن "السياسة الخارجية في زمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تستند على مجموعة من الأسس، أولها أن نكون فاعلين في المحيط الإقليمي ونأخذ المبادرة".

وتابع قائلا إن "الخط الثاني للسياسة الخارجية يكمن في خلق حالة من التوازن مع المحيط الإقليمي، بينما الثالث يستند إلى المصالح المشتركة وإبعاد الآخرين عن التدخل في الشؤون الداخلية".

ونقلت RT قبل أيام عن مصادر في الحكومة العراقية، احتضان بغداد اجتماعا بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في محاولة من العراق لتقريب وجهات النظر بين البلدين.

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