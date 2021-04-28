دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق نشطاء مقدسيون أمس الثلاثاء، دعوات شبابية لنصرة أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة المهددين بالتهجير القسري بعد أربعة أيام على يد الاحتلال.



وطالبت الدعوات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة المشاركة في صلاة العشاء والتراويح اليوم الأربعاء الموافق 28/4/2021 في حي الشيخ جراح.



وكان نشطاء فلسطينيين وأهالي حي الشيخ جراح أطلقوا حملة الكترونية تحيي التضامن مع أهالي الحي مع اقتراب موعد قرار ترحيلهم في الثاني من الشهر المقبل.



وانطلقت الحملة أول أمس الاثنين بخمس لغات على الأقل ويشارك فيها فلسطينيون من كل أنحاء العالم.



وناشد الأهالي عبر الدعوات الإعلام والشباب المقدسي بالتواجد على الأرض في الشيخ جراح للدفاع عن الحي ولجم ظلم المستعمرين، كما طالبوا الإعلام بتكثيف التغطية.



ويواجه أهالي حيّ الشيخ جرّاح، الواقع شمال البلدة القديمة بالقدس المحتلة، منذ العام 1972 مخططاً إسرائيليّاً لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.



وكثف الاحتلال مؤخرا من إجراءاته لتنفيذ المخطط وفرضه واقعا على الأهالي، خاصةً بعد صدور قرارات متتالية من محاكم الاحتلال لصالح الجمعيات الاستيطانيّة التي تقود هذا المخطط.



ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين.