شؤون فلسطينية

مجدلاني: نثمن تجاوب الشركاء لتوفير احتياجات ذوي الإعاقة البصرية لدمجهم بعجلة التنمية

مجدلاني: نثمن تجاوب الشركاء لتوفير احتياجات ذوي الإعاقة البصرية لدمجهم بعجلة التنمية
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د.أحمد مجدلاني من مؤسسة انقاذ الطفل ممثلة بمديرها العام في فلسطين جيسون لي، في مقر الوزارة 34  حاسوب  ناطق للمكفوفين، وذلك لتوزيعها للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية من طلاب المراحل المدرسية والجامعية.

وحضر الاستلام الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية انور حمام والوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير انقاذ الطفل في الضفة الغربية د. محمد عوض.

وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني خلال كلمته قال" تولي وزارة التنمية اهتماماً خاصاً كونها قائد قطاع الحماية الاجتماعية بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين خصوصاً ذوي الإعاقة فالوزارة تسعى لتوفير الخدمات التأهيلية التي تساعد في دمجهم في المجتمع وتذليل العقبات الموجودة ليصبحوا أفراد فاعلين في المجتمع.

واستعرض د.مجدلاني أبرز المعايير التي اختارت بها الوزارة المنتفعين لتسليمهم الأجهزة حيث ركزت الوزارة على المكفوفين من ذوي الدخل المحدود والمنتفعين من أبناء القضايا الاجتماعية من ذوي الكف البصري الكامل والكف البصري الجزئي، مع مراعاة النوع الاجتماعي والتوزيع الجغرافي  اضافة لمراعاة  الاختيار بالمرحلة التعليم المدرسية والجامعية والثانوية اضافة لعمل تقارير الاجتماعية.

وثمن د. مجدلاني للمؤسسة سرعة تجاوبها وموافقتهم على توفير الأجهزة للمكفوفين من ابناء القضايا الاجتماعية، مؤكدا مواصلة التعاون المشترك لخدمة الاشخاص ذو الاعاقة والفئات المهمشة.

ومن جانبه أشاد جيسون لي بالعلاقة بين مؤسسة انقاذ الطفل ووزارة التنمية الاجتماعية وخاصة في مجال الطفولة وتمتد إلى مجال السياسات والتعاون في التخطيط الاستراتيجي.

وتابع لي يمثل هذا الدعم بالحواسيب الناطقة مساهمة من مؤسسة انقاذ الطفل للأطفال من ذوي الاعاقة البصرية وخاصة الأطفال ليس فقط بهدف مساعدتهم على استخدام التكنولوجيا ولكن المشاركة الفعلية في التنمية.





أخبار ذات صلة

دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح

دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح

الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر تدين استمرار إغلاق (المودل) أمام الطلبة

الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر تدين استمرار إغلاق (المودل) أمام الطلبة

الضمير: مطالبات بتبني استراتيجية وطنية لحل إشكالية اغلاق الحسابات البنكية للأسرى

الضمير: مطالبات بتبني استراتيجية وطنية لحل إشكالية اغلاق الحسابات البنكية للأسرى

الرجوب: الانتخابات بموعدها والقيادة تجتمع الخميس والدعاية الانتخابية يوم 30 أبريل

الرجوب: الانتخابات بموعدها والقيادة تجتمع الخميس والدعاية الانتخابية يوم 30 أبريل

جيش الاحتلال: إطلاق فاشل لقذيفتين صاروخيتين سقطتا داخل قطاع غزة

جيش الاحتلال: إطلاق فاشل لقذيفتين صاروخيتين سقطتا داخل قطاع غزة

القدس: مستوطنون يحرقون ثلاث سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

القدس: مستوطنون يحرقون ثلاث سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مقدسييْن ومسعف بمنطقة باب العامود وتعتدي بالضرب على آخرين

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مقدسييْن ومسعف بمنطقة باب العامود وتعتدي بالضرب على آخرين

الرئيس عباس يستقبل القنصل العام البريطاني

الرئيس عباس يستقبل القنصل العام البريطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح

دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح

الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر تدين استمرار إغلاق (المودل) أمام الطلبة

الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر تدين استمرار إغلاق (المودل) أمام الطلبة

الضمير: مطالبات بتبني استراتيجية وطنية لحل إشكالية اغلاق الحسابات البنكية للأسرى

الضمير: مطالبات بتبني استراتيجية وطنية لحل إشكالية اغلاق الحسابات البنكية للأسرى

القدس: مستوطنون يحرقون ثلاث سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

القدس: مستوطنون يحرقون ثلاث سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

الرئيس عباس يستقبل القنصل العام البريطاني

الرئيس عباس يستقبل القنصل العام البريطاني

المقدسيون يحتفلون بنجاح اجبار الاحتلال على فتح ساحة باب العامود

المقدسيون يحتفلون بنجاح اجبار الاحتلال على فتح ساحة باب العامود

طوباس: الاحتلال يطرد ثلاث عائلات بخربة ابزيق بحجة التدريبات العسكرية

طوباس: الاحتلال يطرد ثلاث عائلات بخربة ابزيق بحجة التدريبات العسكرية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

منوعات

لهذا السبب.. مسلسل لعبة نيوتن يتصدر &#34;ترند&#34;.. والجمهور يتفاعل بقوة

لهذا السبب.. مسلسل لعبة نيوتن يتصدر "ترند".. والجمهور يتفاعل بقوة

محمد منير يوجه رسالة قوية للشعب الفلسطيني

محمد منير يوجه رسالة قوية للشعب الفلسطيني

شاهد: زوجة أحمد سعد الثانية تثير الجدل بما فعلته مع الأخير

شاهد: زوجة أحمد سعد الثانية تثير الجدل بما فعلته مع الأخير

بسبب هذا الإعلان.. أمل عرفة تعرض نفسها لهجوم قاس وانتقادات

بسبب هذا الإعلان.. أمل عرفة تعرض نفسها لهجوم قاس وانتقادات

شاهد: مي العيدان تهدد و تهاجم شمس الكويتية وبسمة وهبة

شاهد: مي العيدان تهدد و تهاجم شمس الكويتية وبسمة وهبة

شاهد: ريم البارودي تتصدر &#34;ترند&#34; و تثير الجدل بسبب ما قالته عن طليقها

شاهد: ريم البارودي تتصدر "ترند" و تثير الجدل بسبب ما قالته عن طليقها

شاهد: مذيعة مصرية تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

شاهد: مذيعة مصرية تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

شاهد: كيف وقعت نوال الزغبي ضحية مقلب رمضاني.. و ردة فعلها غريبة

شاهد: كيف وقعت نوال الزغبي ضحية مقلب رمضاني.. و ردة فعلها غريبة

ما علاقة محمد رمضان بموت الطيار أشرف أبو اليسر ؟

ما علاقة محمد رمضان بموت الطيار أشرف أبو اليسر ؟

بعد رفع قضية خلع ضد زوجها.. بلقيس فتحي تخرج عن صمتها و تعلِّق

بعد رفع قضية خلع ضد زوجها.. بلقيس فتحي تخرج عن صمتها و تعلِّق

عربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله على حدود لبنان