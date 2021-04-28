مجدلاني: نثمن تجاوب الشركاء لتوفير احتياجات ذوي الإعاقة البصرية لدمجهم بعجلة التنمية











رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د.أحمد مجدلاني من مؤسسة انقاذ الطفل ممثلة بمديرها العام في فلسطين جيسون لي، في مقر الوزارة 34 حاسوب ناطق للمكفوفين، وذلك لتوزيعها للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية من طلاب المراحل المدرسية والجامعية.وحضر الاستلام الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية انور حمام والوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير انقاذ الطفل في الضفة الغربية د. محمد عوض.وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني خلال كلمته قال" تولي وزارة التنمية اهتماماً خاصاً كونها قائد قطاع الحماية الاجتماعية بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين خصوصاً ذوي الإعاقة فالوزارة تسعى لتوفير الخدمات التأهيلية التي تساعد في دمجهم في المجتمع وتذليل العقبات الموجودة ليصبحوا أفراد فاعلين في المجتمع.واستعرض د.مجدلاني أبرز المعايير التي اختارت بها الوزارة المنتفعين لتسليمهم الأجهزة حيث ركزت الوزارة على المكفوفين من ذوي الدخل المحدود والمنتفعين من أبناء القضايا الاجتماعية من ذوي الكف البصري الكامل والكف البصري الجزئي، مع مراعاة النوع الاجتماعي والتوزيع الجغرافي اضافة لمراعاة الاختيار بالمرحلة التعليم المدرسية والجامعية والثانوية اضافة لعمل تقارير الاجتماعية.وثمن د. مجدلاني للمؤسسة سرعة تجاوبها وموافقتهم على توفير الأجهزة للمكفوفين من ابناء القضايا الاجتماعية، مؤكدا مواصلة التعاون المشترك لخدمة الاشخاص ذو الاعاقة والفئات المهمشة.ومن جانبه أشاد جيسون لي بالعلاقة بين مؤسسة انقاذ الطفل ووزارة التنمية الاجتماعية وخاصة في مجال الطفولة وتمتد إلى مجال السياسات والتعاون في التخطيط الاستراتيجي.وتابع لي يمثل هذا الدعم بالحواسيب الناطقة مساهمة من مؤسسة انقاذ الطفل للأطفال من ذوي الاعاقة البصرية وخاصة الأطفال ليس فقط بهدف مساعدتهم على استخدام التكنولوجيا ولكن المشاركة الفعلية في التنمية.