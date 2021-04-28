الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر تدين استمرار إغلاق (المودل) أمام الطلبة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذرت حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة من استمرار إغلاق المودل على جميع الطلبة، معربة عن إدانتها سياسة المماطلة من قبل إدارة الجامعة والتهرب من مطالب الإطار الحركي.



واستنكرت حركة الشبيبة الطلابية إغلاق المودل أمام طلبة الطب البشري، يوم الثلاثاء، ومنعهم من تقديم الامتحان النهائي المقرر عقده اليوم.



وأهابت حركة الشبيبة الطلابية بكوادرها وطلاب الجامعة للاستعداد الكامل من أجل تحقيق المطالب، داعية إدارة الجامعة إلى الحوار وتغليب المصلحة العامة قبل الوصول إلى طريق مسدود.