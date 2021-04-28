الرجوب: الانتخابات بموعدها والقيادة تجتمع الخميس والدعاية الانتخابية يوم 30 أبريل



وأشار الرجوب، خلال اجتماع لكادر حركة فتح في بلدة بني نعيم شرق الخليل، إلى أن الانتخابات لن تكون دون مدينة القدس، مبيناً في الوقت ذاته أن الداعية الانتخابية ستبدأ يوم 30 نيسان/ أبريل، مطالبا كوادر حركة فتح للاستعداد للانتخابات والالتزام بأخلاق الداعية الانتخابية.



رام الله - دنيا الوطنأكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الانتخابات الفلسطينية في موعدها، لافتا إلى أن القيادة ستجتمع يوم الخميس، لمناقشة آلية الضغط على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، لإجراء الانتخابات في موعدها.