القدس: مستوطنون يحرقون ثلاث سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

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رام الله - دنيا الوطن

احرق مستوطنون، الليلة، ثلاث سيارات قرب قرية بيت إكسا شمال غرب القدس.



وأفادت مصار محلية في القرية بإحراق مستوطنين ثلاث سيارات متوقفة قرب مستوطنة "راموت" شرق القرية، تعود لمقدسيين يقطنون قرية بيت إكسا، وهم: عيسى حمودة غيث، وانس الخطيب، ولعائلة أبو خلف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت المصادر، أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية، وحطموا زجاج العديد من السيارات المتوقفة في ذات المنطقة.