شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مقدسييْن ومسعف بمنطقة باب العامود وتعتدي بالضرب على آخرين











رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الشابين إبراهيم الرجبي، وعرين الزعانين، بالإضافة إلى مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني، من باب العامود في القدس.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين من بين الجماهير المحتشدة في ساحة باب العامود، حيث تفرض تلك القوات طوقا عسكريا في المنطقة وتمنع الوصول اليها، وذلك بهدف افشال مهرجان حاشد نظم احتفالا بإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز العسكرية في ساحة ومحيط باب العامود، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.في السياق، افاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال طردت بالقوة المتواجدين في باب العامود واعتدت عليهم بالضرب وبقنابل الصوت والغاز.وكان آلاف المقدسيين نظموا، الليلة، مهرجانا احتفاليا بإزالة البوابات والحواجز العسكرية من ساحة باب العامود ومحيطها.