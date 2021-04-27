الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله على حدود لبنان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

­­أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قواته أسقطت طائرة مسيرّة تابعة لحزب الله، اخترقت الأجواء من لبنان إلى إسرائيل.



وفي وقت سابق من اليوم، عثر مقاتلو الجيش الإسرائيلي على طائرة مسيرة أخرى تابعة لحزب الله، والتي أسقطتها قوة تابعة للجيش في الأسابيع الأخيرة بعد عبورها من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس أجرى الأسبوع الماضي جولة تفقدية لقيادة المنطقة الشمالية بالجيش، حيث زار تمرينا لسرب (ناحال) يحاكي القتال في لبنان، كما قام بجولة في نفق "زهرة في البرية" في اللواء 300، الذي حفره حزب الله وتم تحييده في عملية "درع الشمال".