الجهاد الإسلامي: لن نشارك باجتماع القيادة المتعلق بالانتخابات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خضر عدنان، القيادي في حركة الجهادي الإسلامي، أنه لا نية لدى حركته، للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لمناقشة موضوع الانتخابات الفلسطينية، بحسب موقع (فلسطين اليوم).



وكان الدكتور محمد اشتية، قد أعلن خلال جلسة الحكومة التي عقدت أمس الاثنين، أن القيادة ستجتمع يوم الخميس المقبل، لمناقشة ملف الانتخابات والتطورات المتعلقة بها.