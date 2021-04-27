إصابة صياد فلسطيني بطلق مطاطي من قبل الاحتلال ببحر شمال القطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت نقابة الصيادين الفلسطينيين، بإصابة الصياد غيث أبو عون، بجروح طفيفة، بطلق مطاطي، أطلق من زورق إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بحر شمال قطاع غزة، وهو يزاول مهنة الصيد على حسكة مجداف.



بدوره، أفاد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا)، أن الجيش الإسرائيلي، يتحقق من أنباء عن محاولة صيادين الفلسطينيين، كسر الإغلاق البحري عند شواطئ قطاع غزة.



وأوضح أن ذلك جاء بعدما أطلق سلاح البحرية الإسرائيلي، النار على قوارب صيد قبالة سواحل قطاع غزة.