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شؤون فلسطينية

الأحمد: تكرار الانتخابات تحت الاحتلال وخارج الاتفاقات يعني الاعتراف بشرعيته وتكريسه

الأحمد: تكرار الانتخابات تحت الاحتلال وخارج الاتفاقات يعني الاعتراف بشرعيته وتكريسه
رام الله - دنيا الوطن
قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح: "لقد أجبرنا على تكرار عملية الانتخابات، ولكن في تاريخ حركات التحرر في العالم، لا يمكن أن تقوم حركة تحرر اجراء الانتخابات تحت الاحتلال".

وأضاف الأحمد في كلمة له خلال اعتصام للأسرى، اليوم الثلاثاء: "اذا كان هناك اتفاق لمرة واحدة لمرحلة انتقالية، فهذا قائم، ولكن تكرار الانتخابات تحت الاحتلال خارج هذه الاتفاقات تعني الاعتراف بشرعية الاحتلال وتكريسه".

وتابع: "أجرينا في عام 1996 انتخابات لمرة واحدة، لذلك أبو عمار رفض اجراء الانتخابات بعد انقضائها، وجاءت منظمة التحرير مرجعية السلطة وقائدة الشعب الفلسطيني، فقالوا لا انتخابات ومددوا حينها للرئيس أبو عمار والمجلس التشريعي لإشعار آخر".

واستكمل الأحمد: "تعقيدات القضية الان، حيث يريدون بقاء السلطة، ولكن ليس بمقاييسهم، فنحن نعتبر أوسلو قد انتهت، والذي أنهاها إسرائيل منذ كامب ديفيد الثانية وانتفاضة الأقصى، وبالتالي نحن نتعامل مع الواقع ونقاتل بكل الأشكال المتاحة وفق قرارات الشرعية والدولية.

 


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