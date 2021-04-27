نقابة الأطباء: على المواطنين التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج بدءاً من الثلاثاء المقبل











رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، عن مجموعة إجراءات جديدة، احتجاجا على عدم التزام الحكومة الفلسطينية بالاتفاقات الموقعة، بالتراجع عن قرارات الخصومات على رواتب الأطباء.وأكدت النقابة في بيان أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 4 أيار/ مايو 2021، سيتم التوقف بشكل كامل عن استقبال أي حالات مهما كانت، في المستشفيات الحكومية بما فيها الطارئة.وقالت: "على جميع المواطنين ابتداءً من اليوم ذاته، التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، على الحكومة تغطية تكاليف علاجهم"، مضيفة: "سنستمر في متابعة الحالات الموجودة داخل الأقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق المناوبين".وأشارت النقابة في بيانها، إلى أنه سيتم توقف العمل بالكامل في الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة مع عدم التوجه، ويشمل ذلك جميع الأطباء بما فيها المدراء.وقالت: "ستكون متابعة شاملة لالتزام جميع أعضاء النقابة العاملين في وزارة الصحة بهذه القرارات ودون استثناءات لأحد بم فيهم الوزيرة ووكيل الوزارة والمدراء العامين والمدراء، وكل من لا يلتزم سيتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقه وبشكل فوري من قبل مجلس النقابة مع تجميد وشطب عضويته".