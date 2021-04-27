(يسرائيل هيوم): الرئيس عباس قرر تأجيل الانتخابات والقرار النهائي سيسلم باجتماع القيادة الخميس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، عن مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية، لم تسمه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر تأجيل الانتخابات الفلسطينية.



وبحسب الصحيفة، توقع المصدر أن تجتمع القيادة الفلسطينية في رام الله يوم الخميس المقبل لتسليم القرار النهائي بشأن الانتخابات.



وقال المصدر الفلسطيني: "إن السلطة تُفضل أن يكون قرار تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 أيار/ مايو، بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية، ولكن في حال لم يكن هناك خيارات وأصرّت حركة حماس على إجرائها في موعدها المحدد، فسيصدر أمر رئاسي بتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر".



ومن جهته، نفى وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قرار تأجيل الانتخابات، مؤكدًا أن الرئيس عباس لم يتخذ بعدُ قرارًا بشأن الانتخابات.



وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد غادر حسين الشيخ صباح اليوم الثلاثاء متوجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ للقاء كبار المسؤولين القطريين والتباحث معهم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بموافقة حماس التي يتواجد بعض كبار مسؤوليها في الدوحة.



وأشارت الصحيفة إلى أن قطر لديها علاقات جيدة مع قيادة حماس في قطاع غزة، لافتةً إلى أن المسؤولين الفلسطينيين في رام الله مقتنعين بأن مهمة الشيخ ستساعد في اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات بشكل شامل ومتفق عليه من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة والضفة الغربية.