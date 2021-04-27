طوباس: الاحتلال يطرد ثلاث عائلات بخربة ابزيق بحجة التدريبات العسكرية

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عائلات فلسطينية في خربة ابزيق شمال طوباس؛ بحجة التدريبات العسكرية.





وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: "إن الاحتلال داهم الخربة وطرد ثلاث عائلات تسكن المنطقة؛ بحجة التدريبات العسكرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وكانت قوات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي بطرد ثلاث عائلات من خيامها لمدة أربع أيام من الثامنة مساءً حتى التاسعة من صباح اليوم التالي.

رام الله - دنيا الوطن