برلماني بلجيكي: الفصل العنصري جريمة حرب ولن نتواطأ ببناء المستوطنات غير الشرعية بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، النائب سيمون موتكان: إن الفصل العنصري هو جريمة حرب محددة في القانون الدولي من خلال نظام مؤسسي للقمع المنهجي والسيطرة لمجموعة عرقية واحدة على أي مجموعة عرقية أخرى.



وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش، إحدى أكبر منظمات حقوق الإنسان في العالم، وصفت اليوم في تقرير سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين بـ "الفصل العنصري"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف الناب موتكان، في بيان، "سأستجوب اليوم وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس حول: مسألة المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها "معادية للسامية"، وحول أوضاع حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء، تفتيت الأراضي الفلسطينية، وتطبيق سياسة التفاضل، وتحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.



وتابع موتكان: "وأكثر من ذلك، سنستأنف قريبًا مبادرة برلمانية حتى لا تكون بلجيكا متواطئة بطريقة أو بأخرى في بناء المستوطنات غير الشرعية في فلسطين وسياسة الفصل العنصري التي ترافقها والتي تم تنظيمها على مدى عقود".