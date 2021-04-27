الداخلية بغزة تعلن عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد في القطاع.



جاء ذلك، خلال اجتماع تقييمي عقدته خلية إدارة الازمة في قطاع غزة، في إطار استمرار متابعة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تمديد سريان جميع الإجراءات الوقائية القائمة حالياً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم، كما ستقوم المباحث العامة بالشرطة بمتابعة المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وسيتم حجرهم في مركز تأهيل وإصلاح خانيونس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي هذا الإطار ندعو المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفين للحجر المنزلي، عبر الاتصال بالرقم الوطني 109.



وقالت: "سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كالهند وبنغلادش، وفق بروتوكول الحجر الصحي المقر من قبل وزارة الصحة".



ودعت الوزارة المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات المعمول بها حرصاً على سلامتهم، سيما في ظل انتشار طفرات جديدة من الفيروس وخاصة الطفرة الهندية المنتشرة في عدد من الدول.