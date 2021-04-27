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قطر تدين بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين على المقدسيين

قطر تدين بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين على المقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
دانت قطر بأشد العبارات اعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على المقدسيين في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

 واعتبرت الدوحة تلك الاعتداءات استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم وامتداداً لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية على موقف الدوحة الرافض للاعتداء على حقوق الإنسان واستخدام العنف في مواجهة المدنيين العزل، ووضع الحواجز لإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك مما يعد سلباً لحقوقهم الدينية واختراقاً للقانون الدولي.

وشددت قطر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، التأكيد على "موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

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