(فيسبوك) يُغلق صفحة الأسير مروان البرغوثي

مروان البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت شركة (فيسبوك) الصفحة الرسمية للأسير الفلسطيني مروان البرغوثي.



وقالت فدوى البرغوثي، زوجة الأسير، عبر صفحتها: "تطبيق فيسبوك يغلق الصفحة الرسمية لأبي القسام.. عهد علينا أن لا نتوقف عن إيصال رسالتك وصوتك يا أبو القسام مهما اشتد الحصار".



ودأبت شركة (فيسبوك) على إغلاق الصفحات الفلسطينية، ومن ضمنها صفحات أسرى وقيادات وفصائل وصحفيون ونشطاء.