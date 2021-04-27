قوائم مستقلة: نحذر من غضب الشارع الفلسطيني حال تأجيل الانتخابات ودعوة للتظاهر السلمي

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت قائمة صوت الناس المستقلة، والقوائم المستقلة ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً ووقفة احتجاجية ضد قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية المتوقع إعلانه الخميس القادم بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية.



بدوره قال إيهاب النحال ممثل قائمة صوت الناس، بان حق لأهل القدس الانتخاب وهو يتطلب منا جميعاً، وتحويل الاقتراع لمعركة سياسية تفرض بالقوة وليس بالاستجداء.



وأضاف النحال، لن نسمح للاحتلال ان يكون معرقلاً للانتخابات التشريعية، وندعو الى استثمار ثورة القدس، وتحويلها الى نقطة تحول لإجراء الانتخابات التشريعية.



وذكر: نرفض أي تأجيل للانتخابات التشريعي، ونؤكد على الالتزام بموعدها حسب المرسوم الرئاسي الصادر في وقت سابق، مؤكدين على ان القبول بفكرة تأجيل الانتخابات هو استسلام لقرار الاحتلال.



وحذر النحال، كل الأطراف المتفردة بقرار التأجيل، ونتحدث عن فريق معين يصدر أزمته على الشعب الفلسطيني وهو مهزوم داخلياً، محذراً عن التداعيات الخطيرة التي ستشهدها الساحة الفلسطينية. وان أي مصادرة لحق الشعب الفلسطيني وان التأجيل سيكون قرار غير محسوب العواقب



وحذرت القوائم المشاركة، من حذر الشارع وغضب المواطنين، موجهين رسالة للشعب الفلسطيني، بالتظاهر السلمي عقب أي اعلان للتأجيل.