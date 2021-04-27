المدلل: لن ترهبنا تهديدات الاحتلال والمقاومة جاهزة للرد على أي عدوان

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: إن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتخلى عن أهلنا في القدس، الذين ينوبون عن المسلمين والعرب، وان المقاومة أكدت جاهزيتها للرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وان المقاومة مازالت تؤكد أن مهمتها الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطينيوأكد المدلل في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" بأن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، ومطلوب فلسطينياً بأن تكون انتفاضة عارمة شعبية على نقاط التماس، وتقطع الطرق على المستوطنين للتأكيد أن الانتفاضة هي انتفاضة القدس والضفة والـ 48.وعن تهديدات الاحتلال لغزة وللمقاومة الفلسطينية قال المدلل: "ليست المرة الأولى التي يقوم الاحتلال بتهديد المقاومة، ولن يكون لها تأثير على المقاومة، لأن الاحتلال يعلم ان المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان يشنه على شعبنا، وان الانجرار وراء عدوان جديد لن يكون فسحة له".