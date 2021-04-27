رضوان: يجب احترام المواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، لاحترام المواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الفلسطينية، واستغلال حالة الانتصار التي سطرها المقدسيون على الاحتلال.
وقال رضوان لـ"دنيا الوطن": "فلنجعل البداية من انتصار بيت المقدس، ولنفرض هذه الانتخابات في القدس، وهذا حق لشعبنا، وعدم انتظار اذن من الاحتلال".
وأضاف: "الاحتلال لن يُعطي إذنًا، لكن علينا أن نُجبر هذا الاحتلال على اجراء انتخاباتنا هناك".
دعا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، لاحترام المواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الفلسطينية، واستغلال حالة الانتصار التي سطرها المقدسيون على الاحتلال.
وقال رضوان لـ"دنيا الوطن": "فلنجعل البداية من انتصار بيت المقدس، ولنفرض هذه الانتخابات في القدس، وهذا حق لشعبنا، وعدم انتظار اذن من الاحتلال".
وأضاف: "الاحتلال لن يُعطي إذنًا، لكن علينا أن نُجبر هذا الاحتلال على اجراء انتخاباتنا هناك".
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