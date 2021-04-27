رضوان: يجب احترام المواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، لاحترام المواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الفلسطينية، واستغلال حالة الانتصار التي سطرها المقدسيون على الاحتلال.وقال رضوان لـ"دنيا الوطن": "فلنجعل البداية من انتصار بيت المقدس، ولنفرض هذه الانتخابات في القدس، وهذا حق لشعبنا، وعدم انتظار اذن من الاحتلال".وأضاف: "الاحتلال لن يُعطي إذنًا، لكن علينا أن نُجبر هذا الاحتلال على اجراء انتخاباتنا هناك".