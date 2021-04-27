مجدلاني: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يؤهل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي أكدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمتين ضد الإنسانية متمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بأنه بمثابة توثيق دولي جديد يؤهل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.



وقال مجدلاني: إن التقرير الدولي يعطي وبشكل دقيق وصفا لممارسات واجراءات الاحتلال العنصرية والفاشية وجرائم الحرب التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال بشكل يومي ضد المواطنين العزل، يجب على العالم اجمع أن ينظر لهذا التقرير الدولي بكل جدية ومسؤولية ويتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد دولة الاحتلال باعتبارها جرائم حرب.



وأضاف مجدلاني التقرير خطوة متقدمة يمكن البناء عليها لمحاكمة دولة الاحتلال بشكل فعلي، بما يعيد للقانون الدولي والهيئات الاممية مصداقيتها،فمعظم الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال واضحة، فاستهداف المدنيين موثق بالصوت والصورة وأمام الكاميرات وبشكل مباشر، وهذه الجرائم رغم أهمية هذا التقرير، بحاجة لشجاعة المجتمع الدولي، برد فعلي يكون رادع للاحتلال.



وحذر من بقاء التقرير في الأدراج دون إجراءات على ارض الواقع ضد دولة الاحتلال ، مما يشجع دولة الاحتلال لمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.