"التعليم العالي" تُعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنحة مجلس الوزراء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أسماء الطلبة المرشحين لمنحة مجلس الوزراء للعام 2020-2021.



وأوضحت الوزارة أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة أسماء الطلبة المرشحين وكامل التفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps.