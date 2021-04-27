"التعليم العالي" تُعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنحة مجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أسماء الطلبة المرشحين لمنحة مجلس الوزراء للعام 2020-2021.
وأوضحت الوزارة أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة أسماء الطلبة المرشحين وكامل التفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أسماء الطلبة المرشحين لمنحة مجلس الوزراء للعام 2020-2021.
وأوضحت الوزارة أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة أسماء الطلبة المرشحين وكامل التفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps.
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