عورتاني يبحث مع ممثل الوكالة الكورية تنفيذ مشروع لتحسين جودة التعليم

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع ممثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي في فلسطين (كويكا) يوسين شين، تنفيذ مشروع لتحسين جودة التعليم يستهدف عدة مضامين ونشاطات مرتبطة بشكل رئيس بالصحة المدرسية.



وأكد عورتاني خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف لوتشيا إلمي ضرورة تعزيز آفاق التعاون مع الوكالة الكورية، خاصة في مجالات العلوم والأبحاث والتكنولوجيا والتعليم المهني، مثمنا هذه الشراكة التي تجسد عمق العلاقة، والاهتمام بتحسين التعليم ومخرجاته من خلال هذه المشاريع المشتركة.



بدوره، شدد ممثل (كويكا) على حرص الوكالة في سبيل دعم التعليم في فلسطين، عبر عديد البرامج والمشاريع وتركيزها على التعليم المهني وتطويره، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع التي ستقدم خدمات نوعية على الصعيد التعليمي من خلال الشراكة مع "التربية" و"اليونيسف".