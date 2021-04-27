الصالح: سنواصل العمل في القدس ومحيطها فهي أولويتنا الأولى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن الوزارة مستمرة في العمل في محافظة القدس فهي أولويتنا الأولى، وذلك من خلال تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية والتنموية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتعزيزا لصمودهم في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لتواجدهم وثباتهم في أراضيهم.



جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشاريع وتفقد أخرى قيد التنفيذ، اليوم الثلاثاء، لعدد من الهيئات المحلية في محافظة القدس شملت كلا من: كفر عقب، وبدو، وقطنة، والقبيبة، وبيت دقو، اطلع خلالها على أبرز احتياجات المواطنين.



وافتتح الصالح مشروع الشارع الرئيسي في القبيبة، ومشروعا للطرق الداخلية في بيت دقو، وآخر لتعبيد الطرق الداخلية وإنشاء جدران استنادية في قطنة، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتشطيب مبنى مجلسي الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير والنفايات الصلبة وتفقد مشروع للطرق ومشروع لدائرة المياه في بدو.



وأشار الصالح إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات السابقة على إيلاء المحافظة أهمية، ووفرت أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذ سلسلة من المشاريع سواء من خلال موازنتها التطويرية أو من خلال الدول والجهات المانحة، الأمر الذي انعكس إيجابا على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محيط العاصمة وأسهم في تعزيز صمودهم.



وأكد الصالح أن الوزارة ستواصل تقديم كل ما يمكن من أجل القدس ومحيطها، مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع إعلاء صوت المقدسيين، والوقوف معهم وإلى جانبهم وعدم تركهم فريسة ولقمة سائغة للاحتلال ومستوطنيه.