(فدا): الاحتلال يريد أن يُعامل المقدسيين معاملة الجالية أو المقيمين

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رام الله - دنيا الوطن

عبر رائف دياب عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في تصريح له أن القدس أرض محتلة، وعدم إجراء الانتخابات فيها اعتراف بسلطة الاحتلال، والسيادة عليها مخالفة للقانون والقراران الدوليين.



وأضاف دياب: "أي انتخابات في القنصليات والسفارات الأوروبية سيحقق لإسرائيل هدفها أولاً، وسيعتبر أهلنا في القدس مجرد جالية أو مقيمين تنتخب وتشارك شعبها في الخارج، والقبول بانتخابات بدون القدس إذعاناً لمشروع ترامب وحكومة الاحتلال".